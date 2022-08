Garcia : « J’essaie de me poser moins de questions sur l’avenir, ce que j’ai d’habitude tendance à faire »

A l’issue de son succès face à Sabalenka, la Tricolore a livré ses impres­sions à l’en­voyé spécial de l’Equipe. La Française était bien sûr posi­tive. Si sur le court tout a changé, c’est aussi le cas en coulisses où la Lyonnaise a enfin mis le plaisir au centre de ses préoccupations.

« Je pense que ce que j’ai bien fait, c’est rester dans le présent à chaque match. Et s’il y a une belle victoire, profiter du senti­ment de la victoire. Quand tu gagnes moins, c’est vrai­ment dur, donc il faut essayer de savourer davan­tage. Ça fait partie du processus. Puis le lende­main est un nouveau jour. Parfois, les sensa­tions des premières heures de la journée ne sont pas géniales, mais ça ne veut pas dire que ça va être une mauvaise journée. Il faut être patient. J’essaie de me poser moins de ques­tions sur l’avenir, ce que j’ai d’ha­bi­tude tendance à faire. J’apprends et mon équipe m’aide »