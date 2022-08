Garcia : « Le fait de gagner des matchs, de remporter un titre avec ce style de jeu agressif, ça me prouve que c’est ce qui fonctionne. C’est comme ça que je veux jouer »

De passage en confé­rence de presse après son écla­tante victoire sur le WTA 1000 de Cincinnati ce dimanche, peut‐être le plus beau titre de sa carrière, Caroline Garcia a tenu à insister sur son style de jeu agressif désor­mais parfai­te­ment affirmé et assumé. Une prise de conscience nécés­saire et sans aucun doute déci­sive pour la suite de sa carrière.

« Mon style de jeu et mon état d’es­prit sont beau­coup plus clairs. On a décidé d’une façon de jouer, vers quelle direc­tion aller. Quand j’ar­rive sur le court, je sais quel jeu je dois produire, je sais ce que j’ai à faire et je donne le maximum. C’est diffi­cile, mais je donne 100 %. Je me sens beau­coup mieux physi­que­ment. Je peux m’en­traîner et bouger comme je le souhaite. C’est déjà énorme. Après, tu te fixes des objec­tifs et tu fais tout pour les atteindre. Je dois accepter le fait que mon style de jeu agressif ne marchera peut‐être pas à chaque fois. Ça n’a pas marché à chaque fois jusqu’à présent. Mais si j’avais encore des doutes, le fait de gagner des matches, de remporter un titre avec ce style, ça me prouve que c’est ce qui fonc­tionne. Oui, peut‐être qu’un jour mon timing sera mauvais. Que je ne serai pas aussi rapide que cette semaine au niveau des jambes. Ça sera plus compliqué, mais j’es­sayerai quand même. Je vais perdre des matches, bien sûr, mais si j’ai donné 100 % et que mon atti­tude était bonne, j’ap­pren­drais de ces défaites. C’est ce que mon équipe me pousse à faire. C’est comme ça que je veux jouer. »