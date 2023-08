Aujourd’hui se jouait la finale dame du tournoi de Cincinnati oppo­sant Karolina Muchova à Coco Gauff.

Gauff a dominé son adver­saire dès l’entame du match avec un break d’entrée. Le reste du premier set restera sur la même lignée avec un jeu blanc pour finir. 6–3 pour Gauff en 44min de jeu. L’américaine semble bien décidée à aller cher­cher son 5 titres en carrière, mais surtout son tout premier titre en WTA 1000 !

Muchova fait de nombreuses fautes et perd des points bête­ment. La joueuse Tchèque ne semble pas très en forme ni en confiance… Même si elle semblait un peu plus en forme au début du deuxième set, la Tchèque se fait breaker et large­ment distancer encore une fois. Le match semble plié à moins d’un énorme retour­ne­ment de situa­tion… Muchova parvient à écarter 3 balles de match. Mais fina­le­ment, Gauff conclut le deuxième set comme le premier, avec un jeu blanc.

Gauff gagne le match en deux sets : 6–3, 6–4 et 1h57 de jeu et remporte son tout premier titre en WTA 1000 ! A 19 ans.