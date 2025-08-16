Le parcours de Varvara Gracheva s’arrête en quarts de finale du Masters de Cincinnati.

En effet, la Française n’est pas parvenue à renverser Veronika Kudermetova pour atteindre les demi‐finales.

Dans une confé­rence de presse relayée par le journal L’Équipe, Varvara est revenue sur ses décep­tions après son match :

« Je me sentais bien, quand même. Mais c’était plutôt menta­le­ment. Nous avions bien préparé le match, mais je n’ai pas pu appli­quer ce qui était prévu. C’est mon exécu­tion qui n’a pas été bonne. Je n’ai pas réussi à rester assez concen­trée. Je me suis laissée distraire par trop de choses. Je manque clai­re­ment d’habitude à ce niveau de la compé­ti­tion. Avec un entraî­neur, Caleb Simms, qui m’a rejointe en cours de tournoi, c’est normal de ne pas avoir pu assez travailler. Après, j’ai mal joué et elle a très bien joué, voilà ce qui explique le score (6−1, 6–2). »

Gracheva pourra néan­moins être fière de son parcours : sortie des quali­fi­ca­tions dans l’Ohio, elle a réussi à atteindre pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d’un Masters 1000.