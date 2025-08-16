Le parcours de Varvara Gracheva s’arrête en quarts de finale du Masters de Cincinnati.
En effet, la Française n’est pas parvenue à renverser Veronika Kudermetova pour atteindre les demi‐finales.
Dans une conférence de presse relayée par le journal L’Équipe, Varvara est revenue sur ses déceptions après son match :
« Je me sentais bien, quand même. Mais c’était plutôt mentalement. Nous avions bien préparé le match, mais je n’ai pas pu appliquer ce qui était prévu. C’est mon exécution qui n’a pas été bonne. Je n’ai pas réussi à rester assez concentrée. Je me suis laissée distraire par trop de choses. Je manque clairement d’habitude à ce niveau de la compétition. Avec un entraîneur, Caleb Simms, qui m’a rejointe en cours de tournoi, c’est normal de ne pas avoir pu assez travailler. Après, j’ai mal joué et elle a très bien joué, voilà ce qui explique le score (6−1, 6–2). »
Gracheva pourra néanmoins être fière de son parcours : sortie des qualifications dans l’Ohio, elle a réussi à atteindre pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d’un Masters 1000.
Publié le samedi 16 août 2025 à 14:50