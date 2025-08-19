Lors de la cérémonie de remise des prix, après sa victoire en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Jasmine Paolini (7−5, 6–4), Iga Swiatek a tenu à saluer la qualité du discours de son adversaire, qui l’avait félicitée avant d’évoquer l’abandon de Jannik Sinner quelques heures plus tôt.
Iga Swiatek had kind words for Jasmine Paolini after beating her in Cincinnati final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2025
“Thank you everyone. First of all, great speech Jasmine. I don’t think I can beat that 😂. Congrats for the whole tournament. As usual you’re playing great. Hopefully we’re gonna play the final… pic.twitter.com/FAEWl7Y7a5
« Merci à tous. Tout d’abord, superbe discours Jasmine. Je ne pense pas pouvoir faire mieux. Félicitations pour tout le tournoi. Comme d’habitude, tu as très bien joué. J’espère que nous jouerons la finale à l’US Open dans deux semaines. Merci d’être une personne aussi positive dans les vestiaires. Nous ne sommes pas nombreux à être aussi positifs au quotidien. C’est toujours un plaisir de te voir. Félicitations à ton équipe pour ses efforts et son travail remarquables. Ce fut un plaisir. »
Publié le mardi 19 août 2025 à 11:42