Iga Swiatek à Paolini après l'avoir battue en finale : "Je ne...
WTA - Cincinnati

Iga Swiatek à Paolini après l’avoir battue en finale : « Je ne pense pas pouvoir faire mieux que toi. Superbe discours, Jasmine »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors de la céré­monie de remise des prix, après sa victoire en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Jasmine Paolini (7−5, 6–4), Iga Swiatek a tenu à saluer la qualité du discours de son adver­saire, qui l’avait féli­citée avant d’évoquer l’abandon de Jannik Sinner quelques heures plus tôt.

« Merci à tous. Tout d’abord, superbe discours Jasmine. Je ne pense pas pouvoir faire mieux. Félicitations pour tout le tournoi. Comme d’ha­bi­tude, tu as très bien joué. J’espère que nous joue­rons la finale à l’US Open dans deux semaines. Merci d’être une personne aussi posi­tive dans les vestiaires. Nous ne sommes pas nombreux à être aussi posi­tifs au quoti­dien. C’est toujours un plaisir de te voir. Félicitations à ton équipe pour ses efforts et son travail remar­quables. Ce fut un plaisir. »

Publié le mardi 19 août 2025 à 11:42

