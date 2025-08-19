Lors de la céré­monie de remise des prix, après sa victoire en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à Jasmine Paolini (7−5, 6–4), Iga Swiatek a tenu à saluer la qualité du discours de son adver­saire, qui l’avait féli­citée avant d’évoquer l’abandon de Jannik Sinner quelques heures plus tôt.

Iga Swiatek had kind words for Jasmine Paolini after beating her in Cincinnati final :



“Thank you everyone. First of all, great speech Jasmine. I don’t think I can beat that 😂. Congrats for the whole tour­na­ment. As usual you’re playing great. Hopefully we’re gonna play the final… pic.twitter.com/FAEWl7Y7a5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2025

« Merci à tous. Tout d’abord, superbe discours Jasmine. Je ne pense pas pouvoir faire mieux. Félicitations pour tout le tournoi. Comme d’ha­bi­tude, tu as très bien joué. J’espère que nous joue­rons la finale à l’US Open dans deux semaines. Merci d’être une personne aussi posi­tive dans les vestiaires. Nous ne sommes pas nombreux à être aussi posi­tifs au quoti­dien. C’est toujours un plaisir de te voir. Félicitations à ton équipe pour ses efforts et son travail remar­quables. Ce fut un plaisir. »