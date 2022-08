Iga Swiatek : « Ces balles sont horribles, je ne comprends pas pourquoi elles sont différentes de celles des hommes »

La sortie de la numéro 1 mondiale au sujet des balles utili­sées à Cincinnati est très agres­sive et ses décla­ra­tions risquent de faire du bruit. Iga ne mâche pas ses mots, elle veut du changement.

« Je ne sais pas pour­quoi nos balles sont diffé­rentes des hommes. Il y a quinze ans, les femmes se sont proba­ble­ment bles­sées au coude parce que les balles étaient plus lourdes et qu’elles ont été rempla­cées par des balles pour femmes, mais aujourd’hui, nous sommes telle­ment bien prépa­rées physi­que­ment que je ne pense pas que cela puisse arriver. De plus, nous ne pouvons pas obtenir ces balles en Europe. Lorsque nous les ache­tons en magasin, elles sont tota­le­ment diffé­rentes des balles de tournoi. Quand je m’en­traîne avec les balles de l’US Open à la maison, je m’en­traîne avec celles des hommes » a expliqué Iga qui veut mener le « combat » pour un changement.

« Ces balles sont horribles. Au bout d’un moment, elles deviennent de plus en plus légères. Elles volent. Nous avons des jeux vrai­ment puis­sants en ce moment. Ce n’est pas comme il y a 10 ans, quand je pense que les filles, à l’ex­cep­tion de Serena, jouaient plus lente­ment. Je sais qu’il y a des joueuses qui se plaignent, et beau­coup d’entre elles sont dans le top 10″