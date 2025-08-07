Présente en confé­rence de presse d’avant tournoi sur le WTA 1000 de Cincinnati, quelques jours après sa défaite en huitièmes de finale à Montréal face à Clara Tauson, Iga Swiatek a reconnu qu’elle s’at­ten­dait un peu à un revers au Canada après avoir pris quelques jours de vacances suite à son tout premier sacre sur le gazon de Wimbledon.

« J’ai pris cinq jours de vacances, trois et demi si on enlève les trans­ports. Mais j’en avais besoin. J’ai rechargé les batte­ries en passant du temps sur un bateau avec des amies. C’est diffi­cile d’ar­river à profiter des victoires en Grand Chelem. Pour mon premier Roland‐Garros, c’était naturel car c’était le dernier tournoi de la saison 2020 (à cause du Covid, ndlr). Mais par la suite, même en prenant quelques jours, il y a la saison sur gazon qui arrive très vite et il faut tout de suite être prête. Wimbledon c’est un peu diffé­rent et j’ai voulu en profiter. D’habitude, ce n’est pas quelque chose que je m’au­to­rise, en pensant tout de suite au prochain tournoi. Là, je me suis dit que j’avais le droit d’en profiter et tant pis si je perdais au deuxième tour du prochain tournoi. Gagner Wimbledon, c’est quelque chose qui restera toute ma vie. Et il m’a fallu un peu de temps pour le faire. »

