AccueilWTAWTA - CincinnatiIga Swiatek s'est lâchée après son titre à Wimbledon : "D'habitude, ce...
WTA - Cincinnati

Iga Swiatek s’est lâchée après son titre à Wimbledon : « D’habitude, ce n’est pas quelque chose que je m’au­to­rise telle­ment. Je me suis dit que j’avais le droit d’en profiter et tant pis si je perdais au deuxième tour du prochain tournoi »

Thomas S
Par Thomas S

-

37
Tennis - Wimbledon - ITF - Royal Box - Iga Swiatek - Pologne bat Amanda Anisimova - USA 6/0 6/0

Présente en confé­rence de presse d’avant tournoi sur le WTA 1000 de Cincinnati, quelques jours après sa défaite en huitièmes de finale à Montréal face à Clara Tauson, Iga Swiatek a reconnu qu’elle s’at­ten­dait un peu à un revers au Canada après avoir pris quelques jours de vacances suite à son tout premier sacre sur le gazon de Wimbledon. 

« J’ai pris cinq jours de vacances, trois et demi si on enlève les trans­ports. Mais j’en avais besoin. J’ai rechargé les batte­ries en passant du temps sur un bateau avec des amies. C’est diffi­cile d’ar­river à profiter des victoires en Grand Chelem. Pour mon premier Roland‐Garros, c’était naturel car c’était le dernier tournoi de la saison 2020 (à cause du Covid, ndlr). Mais par la suite, même en prenant quelques jours, il y a la saison sur gazon qui arrive très vite et il faut tout de suite être prête. Wimbledon c’est un peu diffé­rent et j’ai voulu en profiter. D’habitude, ce n’est pas quelque chose que je m’au­to­rise, en pensant tout de suite au prochain tournoi. Là, je me suis dit que j’avais le droit d’en profiter et tant pis si je perdais au deuxième tour du prochain tournoi. Gagner Wimbledon, c’est quelque chose qui restera toute ma vie. Et il m’a fallu un peu de temps pour le faire. »

Publié le jeudi 7 août 2025 à 16:37

Article précédent
La classe de Ben Shelton avant d’af­fronter Karen Khachanov en finale : « En plus d’être un excellent joueur et un grand compé­ti­teur, c’est un mec vrai­ment sympa, je l’aime beaucoup »
Article suivant
La fraî­cheur et la matu­rité de Victoria Mboko, opposée à Naomi Osaka en finale : « Je n’y avais pas pensé jusqu’à présent. Je ne me concentre pas sur la fin »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.