L’Italienne Jasmine Paolini a frappé un gros coup en renversant Cori Gauff en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 2–6, 6–4, 6–3.
Lors de l’interview sur le court, la 9e joueuse mondiale s’est adressée avec un grand sourire au public américain.
« J’ai essayé de me battre sur chaque point et ça a marché. Je suis vraiment heureuse. Merci de m’avoir encouragée… parce que nous sommes aux États‐Unis… Coco est d’ici. Merci également de m’avoir encouragée. »
Jasmine Paolini after beating Coco Gauff to reach 1st Cincinnati SF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 16, 2025
“I tried to fight every point & it worked. I’m really happy. Thank you for cheering for me.. because we are in the States.. Coco is from here. Thank you as well for cheering for me.” ❤️
pic.twitter.com/pBDk77sIN3
Pour une place en finale, Paolini affrontera Veronika Kudermetova, 36e mondiale.
Publié le samedi 16 août 2025 à 11:44