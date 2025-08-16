L’Italienne Jasmine Paolini a frappé un gros coup en renver­sant Cori Gauff en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 2–6, 6–4, 6–3.

Lors de l’in­ter­view sur le court, la 9e joueuse mondiale s’est adressée avec un grand sourire au public américain.

« J’ai essayé de me battre sur chaque point et ça a marché. Je suis vrai­ment heureuse. Merci de m’avoir encou­ragée… parce que nous sommes aux États‐Unis… Coco est d’ici. Merci égale­ment de m’avoir encouragée. »

Jasmine Paolini after beating Coco Gauff to reach 1st Cincinnati SF



“I tried to fight every point & it worked. I’m really happy. Thank you for chee­ring for me.. because we are in the States.. Coco is from here. Thank you as well for chee­ring for me.” ❤️



pic.twitter.com/pBDk77sIN3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 16, 2025

Pour une place en finale, Paolini affron­tera Veronika Kudermetova, 36e mondiale.