AccueilWTAWTA - CincinnatiJasmine Paolini au public américain après sa victoire contre Coco Gauff :...
WTA - Cincinnati

Jasmine Paolini au public améri­cain après sa victoire contre Coco Gauff : « Nous sommes aux États‐Unis… Coco est d’ici. Mais merci de m’avoir égale­ment encouragée »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

L’Italienne Jasmine Paolini a frappé un gros coup en renver­sant Cori Gauff en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati : 2–6, 6–4, 6–3.

Lors de l’in­ter­view sur le court, la 9e joueuse mondiale s’est adressée avec un grand sourire au public américain. 

« J’ai essayé de me battre sur chaque point et ça a marché. Je suis vrai­ment heureuse. Merci de m’avoir encou­ragée… parce que nous sommes aux États‐Unis… Coco est d’ici. Merci égale­ment de m’avoir encouragée. »

Pour une place en finale, Paolini affron­tera Veronika Kudermetova, 36e mondiale. 

Publié le samedi 16 août 2025 à 11:44

Article précédent
« Je ne sais pas si c’est grâce aux conseils de Toni et Rafa Nadal, qui lui ont dit d’être plus agressif, et au travail qu’ils ont accompli à Majorque, mais je vois un Zverev renou­velé », observe José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.