WTA - Cincinnati

Kalinskaya à l’ar­bitre : « Je pense qu’ils sont ivres ou quelque chose comme ça »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Cette nuit, un duel 100 % russe oppo­sait Anna Kalinskaya à Ekaterina Alexandrova.

Si c’est la première des deux qui a fini par l’emporter en trois sets, une action parti­cu­lière a marqué le match.

Lors d’un échange avec l’ar­bitre de chaise, Kalinskaya aurait déclaré :

« Je pense qu’ils sont ivres ou quelque chose comme ça. » L’arbitre a répondu : « Oui, probablement. »

La Russe s’est plainte direc­te­ment à l’arbitre du compor­te­ment de certains spec­ta­teurs, qu’elle jugeait « ivres » et perturbants.

Une scène que l’on a malheu­reu­se­ment de plus en plus l’habitude de voir sur le circuit international.

Un événe­ment cocasse qui n’a toute­fois pas empêché la 34ᵉ joueuse mondiale de l’emporter. Elle retrou­vera au prochain tour la récente lauréate de Wimbledon, Iga Swiatek.

Publié le jeudi 14 août 2025 à 12:48

