Cette nuit, un duel 100 % russe opposait Anna Kalinskaya à Ekaterina Alexandrova.
Si c’est la première des deux qui a fini par l’emporter en trois sets, une action particulière a marqué le match.
Lors d’un échange avec l’arbitre de chaise, Kalinskaya aurait déclaré :
« Je pense qu’ils sont ivres ou quelque chose comme ça. » L’arbitre a répondu : « Oui, probablement. »
La Russe s’est plainte directement à l’arbitre du comportement de certains spectateurs, qu’elle jugeait « ivres » et perturbants.
Une scène que l’on a malheureusement de plus en plus l’habitude de voir sur le circuit international.
Un événement cocasse qui n’a toutefois pas empêché la 34ᵉ joueuse mondiale de l’emporter. Elle retrouvera au prochain tour la récente lauréate de Wimbledon, Iga Swiatek.
Publié le jeudi 14 août 2025 à 12:48