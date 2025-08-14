Cette nuit, un duel 100 % russe oppo­sait Anna Kalinskaya à Ekaterina Alexandrova.

Si c’est la première des deux qui a fini par l’emporter en trois sets, une action parti­cu­lière a marqué le match.

Lors d’un échange avec l’ar­bitre de chaise, Kalinskaya aurait déclaré :

*Había espec­ta­dores que estaban moles­tando en el estadio*



- Kalinskaya : « Creo que están borra­chos o algo ».



+ Juez de silla : « Sí, proba­ble­mente lo estén ».pic.twitter.com/uU4tSKJ7AC — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 14, 2025

« Je pense qu’ils sont ivres ou quelque chose comme ça. » L’arbitre a répondu : « Oui, probablement. »

La Russe s’est plainte direc­te­ment à l’arbitre du compor­te­ment de certains spec­ta­teurs, qu’elle jugeait « ivres » et perturbants.

Une scène que l’on a malheu­reu­se­ment de plus en plus l’habitude de voir sur le circuit international.

Un événe­ment cocasse qui n’a toute­fois pas empêché la 34ᵉ joueuse mondiale de l’emporter. Elle retrou­vera au prochain tour la récente lauréate de Wimbledon, Iga Swiatek.