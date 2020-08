Sofia Kenin était un peu choquée après sa défaite face à Alizé Cornet d’autant qu’elle aurait du logiquement prendre une petite raclée. Et sa remontée n’a pas été suffisante (NDRL : Elle sauve deux balles de match à 1-6, 2-5, et perd finalement au tie-break du 2ème set) pour la consoler : « J’ai du mal à comprendre. J’avais bien joué, j’étai bien préparée. Lors de mes diverses sorties avant ce redémarrage j’ai réalisé des belles choses. En plus, je m’étais bien entraîné pendant quatre ou cinq jours et je dois avouer qu’aujourd’hui, mon tennis s’est littéralement effondré », a expliqué Sofia Kenin lors d’une conférence de presse.