Kvitova (opposée à Garcia pour le titre) : « C’est la particularité du tennis. Après Toronto, je me suis dit : ‘Mon Dieu, je joue tellement mal’. Je n’avais pas su me battre, ni trouver le rythme, et maintenant je suis en finale »

Qualifiée pour la 40e finale WTA de sa carrière à Cincinnati, la première dans l’Ohio, après sa victoire face à la locale Madison Keys cette nuit (6–7(6), 6–4, 6–3), Petra Kvitova, qui sera opposée à la Française Caroline Garcia ce dimanche, est revenue en confé­rence de presse d’après match sur la grande parti­cu­la­rité de ce sport.

« C’est la parti­cu­la­rité du tennis. Chaque semaine, vous avez la possi­bi­lité de bien faire. Après Toronto, je me suis dit : ‘Mon Dieu, je joue telle­ment mal’. Je n’avais pas su me battre, ni trouver le rythme, et main­te­nant je suis en finale. J’ai eu quelques bles­sures. La saison n’a pas été facile. Je suis très heureux de vivre une finale de plus, la première fois à « Cincy ». J’avais des options les années précé­dentes, mais main­te­nant c’est ici. »