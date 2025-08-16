Iga Swiatek est en forme dans l’Ohio.
Après son titre à Wimbledon, elle avait connu un retour compliqué au Masters 1000 de Montréal, avec une défaite en huitièmes de finale contre Clara Tauson.
De retour cette semaine en demi‐finales, la Polonaise est revenue en conférence de presse sur les conditions météorologiques rencontrées à Cincinnati et semble avoir adressé une proposition à la direction de la WTA :
« Je pense que nous devrions tous être conscients du changement climatique et essayer de réduire au maximum son impact négatif sur notre planète. J’aime les matchs qui se jouent tôt. Nous devons apprendre à supporter de telles températures ; ce n’est pas impossible. Peut‐être pourrait‐on nous accorder cinq secondes de plus pour utiliser la serviette et avoir davantage de temps pour respirer, car c’est un peu plus difficile. »
Reste à voir si Iga sera entendue par la direction du tournoi.
Elle affrontera au prochain tour la Kazakhe Elena Rybakina, tombeuse d’Aryna Sabalenka cette nuit, pour une place en finale.
Publié le samedi 16 août 2025 à 16:20