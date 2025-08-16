Iga Swiatek est en forme dans l’Ohio.

Après son titre à Wimbledon, elle avait connu un retour compliqué au Masters 1000 de Montréal, avec une défaite en huitièmes de finale contre Clara Tauson.

De retour cette semaine en demi‐finales, la Polonaise est revenue en confé­rence de presse sur les condi­tions météo­ro­lo­giques rencon­trées à Cincinnati et semble avoir adressé une propo­si­tion à la direc­tion de la WTA :

« Je pense que nous devrions tous être conscients du chan­ge­ment clima­tique et essayer de réduire au maximum son impact négatif sur notre planète. J’aime les matchs qui se jouent tôt. Nous devons apprendre à supporter de telles tempé­ra­tures ; ce n’est pas impos­sible. Peut‐être pourrait‐on nous accorder cinq secondes de plus pour utiliser la serviette et avoir davan­tage de temps pour respirer, car c’est un peu plus difficile. »

Reste à voir si Iga sera entendue par la direc­tion du tournoi.

Elle affron­tera au prochain tour la Kazakhe Elena Rybakina, tombeuse d’Aryna Sabalenka cette nuit, pour une place en finale.