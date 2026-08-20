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La tombeuse de Sabalenka n’en revient pas : « Je suis sans voix. Je ne trouve pas les mots »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà 35e mondiale à 20 ans, Sara Bejlek a remporté la plus belle victoire de sa carrière contre Aryna Sabalenka en huitièmes de finale du WTA 1000 de Cincinnati : 7–6(6), 6–4, en 1h57 de jeu. 

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre la numéro 1 mondiale, la joueuse tchèque n’a pas caché son émotion. 

« Je suis sans voix. C’est incroyable. Je suis super heureuse. Je ne trouve pas les mots », a déclaré Sara Bejlek. 

A noter qu’avec cette défaite, Aryna Sabalenka perdra sa place de numéro 1 mondiale si Elena Rybakina atteint la finale du tournoi. 

Publié le jeudi 20 août 2026 à 14:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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