Déjà 35e mondiale à 20 ans, Sara Bejlek a remporté la plus belle victoire de sa carrière contre Aryna Sabalenka en huitièmes de finale du WTA 1000 de Cincinnati : 7–6(6), 6–4, en 1h57 de jeu.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre la numéro 1 mondiale, la joueuse tchèque n’a pas caché son émotion.

« Je suis sans voix. C’est incroyable. Je suis super heureuse. Je ne trouve pas les mots », a déclaré Sara Bejlek.

Sara Bejlek after beating Aryna Sabalenka in Cincinnati to reach her 1st WTA 1000 QF



“It’s your first ever win over a top 10, top 5, and guess what… you just beat the world #1.”



Sara : “I lost my words. It feels incre­dible. I’m super happy. Yeah, I don’t have any words”



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A noter qu’avec cette défaite, Aryna Sabalenka perdra sa place de numéro 1 mondiale si Elena Rybakina atteint la finale du tournoi.