Tous les ingrédients étaient là pour un quart de finale sous haute tension entre Iga Swiatek et Elena Rybakina. La première, affiche un retour en grâce impressionnant sur la tournée américaine, avec un titre à Toronto contre la Kazakhe, quand la deuxième avait à cœur de prendre sa revanche.
Au grand damme des fans de la petite balle jaune, le rendez‐vous a rapidement fait pschitt. Dans le sixième jeu, la numéro deux mondial n’a eu d’autres choix que de jeter l’éponge, visiblement touché au tendon d’Achille. Une blessure inquiétante à dix jours de l’US Open.
En interview sur le court après le match, la sextuple championne en Grand Chelem a affiché toute sa compassion pour sa rivale.
Iga Swiatek on Elena Rybakina retiring from their match in Cincinnati due to injury— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026
“I was feeling anxious just looking at this situation. I hope Elena will be fine. The next tournament is the priority. I know this one is important as well. But U.S. Open is U.S. Open. I hope… pic.twitter.com/LZeY5M6ZYo
« Rien qu’à voir cette situation, ça me rendait anxieuse. J’espère qu’Elena ira bien. Le prochain tournoi est la priorité. Je sais que celui‐ci est important aussi. Mais l’US Open, c’est l’US Open. J’espère qu’elle sera prête pour ça. Elle est à deux doigts d’être n° 1 mondiale. C’est dommage. Je trouvais qu’on jouait un bon match. Mais la santé passe avant tout. J’espère qu’elle va s’en sortir. »
Publié le vendredi 21 août 2026 à 10:15