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Le beau message de Swiatek après l’abandon de Rybakina : « Rien qu’à voir cette situa­tion, ça me rendait anxieuse. Elle est à deux doigts d’être n° 1 mondiale. C’est dommage. J’espère qu’elle va s’en sortir »

Par
Jean Muller
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Tous les ingré­dients étaient là pour un quart de finale sous haute tension entre Iga Swiatek et Elena Rybakina. La première, affiche un retour en grâce impres­sion­nant sur la tournée améri­caine, avec un titre à Toronto contre la Kazakhe, quand la deuxième avait à cœur de prendre sa revanche. 

Au grand damme des fans de la petite balle jaune, le rendez‐vous a rapi­de­ment fait pschitt. Dans le sixième jeu, la numéro deux mondial n’a eu d’autres choix que de jeter l’éponge, visi­ble­ment touché au tendon d’Achille. Une bles­sure inquié­tante à dix jours de l’US Open. 

En inter­view sur le court après le match, la sextuple cham­pionne en Grand Chelem a affiché toute sa compas­sion pour sa rivale.

« Rien qu’à voir cette situa­tion, ça me rendait anxieuse. J’espère qu’Elena ira bien. Le prochain tournoi est la prio­rité. Je sais que celui‐ci est impor­tant aussi. Mais l’US Open, c’est l’US Open. J’espère qu’elle sera prête pour ça. Elle est à deux doigts d’être n° 1 mondiale. C’est dommage. Je trou­vais qu’on jouait un bon match. Mais la santé passe avant tout. J’espère qu’elle va s’en sortir. »

Publié le vendredi 21 août 2026 à 10:15

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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