Tous les ingré­dients étaient là pour un quart de finale sous haute tension entre Iga Swiatek et Elena Rybakina. La première, affiche un retour en grâce impres­sion­nant sur la tournée améri­caine, avec un titre à Toronto contre la Kazakhe, quand la deuxième avait à cœur de prendre sa revanche.

Au grand damme des fans de la petite balle jaune, le rendez‐vous a rapi­de­ment fait pschitt. Dans le sixième jeu, la numéro deux mondial n’a eu d’autres choix que de jeter l’éponge, visi­ble­ment touché au tendon d’Achille. Une bles­sure inquié­tante à dix jours de l’US Open.

En inter­view sur le court après le match, la sextuple cham­pionne en Grand Chelem a affiché toute sa compas­sion pour sa rivale.

Iga Swiatek on Elena Rybakina reti­ring from their match in Cincinnati due to injury



“I was feeling anxious just looking at this situa­tion. I hope Elena will be fine. The next tour­na­ment is the prio­rity. I know this one is impor­tant as well. But U.S. Open is U.S. Open. I hope… pic.twitter.com/LZeY5M6ZYo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026

« Rien qu’à voir cette situa­tion, ça me rendait anxieuse. J’espère qu’Elena ira bien. Le prochain tournoi est la prio­rité. Je sais que celui‐ci est impor­tant aussi. Mais l’US Open, c’est l’US Open. J’espère qu’elle sera prête pour ça. Elle est à deux doigts d’être n° 1 mondiale. C’est dommage. Je trou­vais qu’on jouait un bon match. Mais la santé passe avant tout. J’espère qu’elle va s’en sortir. »