Opposée à Alexandra Eala au troi­sième tour du WTA 1000 de Cincinnati, Amanda Anisimova aura remporté un bras de fer de 2 h 28 pour décro­cher sa place en huitièmes de finale. Plus que le scénario du match, c’est une pause entre deux jeux qui a retenu l’at­ten­tion des fans sur la Toile.

L’Américaine a sorti de son sac un gobelet conte­nant un liquide jaune mous­seux. Beaucoup de spécu­la­tions tournent autour de la nature de la boisson. Effectivement, ces éléments peuvent laisser penser à une boisson alcoo­lisée comme une bière, même si cela reste forte­ment improbable.

Il pour­rait simple­ment s’agir d’une boisson éner­gi­sante mise dans ce verre pour éviter tout litige avec le circuit. La WTA encadre stric­te­ment toutes ques­tions de spon­so­ring et interdit l’iden­ti­fi­ca­tion commer­ciale des conte­nants. Pour pouvoir se désal­térer, la double fina­liste en Grand Chelem aurait donc simple­ment isolé le liquide afin de se soumettre aux normes.

Tennis Channel commen­ta­tors deba­ting what Anisimova is drin­king in the 3rd set against Alex Eala in Cincinnati



😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/AsCxboIYLa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026

La situa­tion ne manquera pas d’at­tiser les spéculations.