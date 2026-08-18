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Le breu­vage d’Anisimova pendant son match contre Eala fait parler

Par
Jean Muller
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Opposée à Alexandra Eala au troi­sième tour du WTA 1000 de Cincinnati, Amanda Anisimova aura remporté un bras de fer de 2 h 28 pour décro­cher sa place en huitièmes de finale. Plus que le scénario du match, c’est une pause entre deux jeux qui a retenu l’at­ten­tion des fans sur la Toile.

L’Américaine a sorti de son sac un gobelet conte­nant un liquide jaune mous­seux. Beaucoup de spécu­la­tions tournent autour de la nature de la boisson. Effectivement, ces éléments peuvent laisser penser à une boisson alcoo­lisée comme une bière, même si cela reste forte­ment improbable. 

Il pour­rait simple­ment s’agir d’une boisson éner­gi­sante mise dans ce verre pour éviter tout litige avec le circuit. La WTA encadre stric­te­ment toutes ques­tions de spon­so­ring et interdit l’iden­ti­fi­ca­tion commer­ciale des conte­nants. Pour pouvoir se désal­térer, la double fina­liste en Grand Chelem aurait donc simple­ment isolé le liquide afin de se soumettre aux normes.

La situa­tion ne manquera pas d’at­tiser les spéculations.

Publié le mardi 18 août 2026 à 10:48

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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