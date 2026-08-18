Opposée à Alexandra Eala au troisième tour du WTA 1000 de Cincinnati, Amanda Anisimova aura remporté un bras de fer de 2 h 28 pour décrocher sa place en huitièmes de finale. Plus que le scénario du match, c’est une pause entre deux jeux qui a retenu l’attention des fans sur la Toile.
L’Américaine a sorti de son sac un gobelet contenant un liquide jaune mousseux. Beaucoup de spéculations tournent autour de la nature de la boisson. Effectivement, ces éléments peuvent laisser penser à une boisson alcoolisée comme une bière, même si cela reste fortement improbable.
Il pourrait simplement s’agir d’une boisson énergisante mise dans ce verre pour éviter tout litige avec le circuit. La WTA encadre strictement toutes questions de sponsoring et interdit l’identification commerciale des contenants. Pour pouvoir se désaltérer, la double finaliste en Grand Chelem aurait donc simplement isolé le liquide afin de se soumettre aux normes.
Tennis Channel commentators debating what Anisimova is drinking in the 3rd set against Alex Eala in Cincinnati— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026
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La situation ne manquera pas d’attiser les spéculations.
Publié le mardi 18 août 2026 à 10:48