Aryna Sabalenka, par la cham­pionne qu’elle est et ce qu’elle repré­sente sur le circuit WTA, ne passe jamais inaperçue.

Après avoir déclaré lors de son media day à Cincinnati qu’elle adorait être dans la posi­tion de tenante du titre, elle est aussi revenue sur ses décla­ra­tions après sa finale perdue à Roland‐Garros où elle avait rela­ti­visé la victoire de Coco Gauff. La Biélorusse s’était ensuite excusée.

« Certains ne comprennent pas l’in­ten­sité que nous mettons en compé­ti­tion. Je suis allée voir la presse très en colère contre moi‐même et frus­trée par le résultat. C’est doulou­reux de voir comment, lors­qu’on dit quelque chose sans réflé­chir clai­re­ment, tout le monde nous juge et oublie complè­te­ment qui on est et ce qu’on a fait aupa­ra­vant. J’étais surex­citée et j’ai complè­te­ment fait une erreur. C’était diffi­cile à expli­quer, mais j’ai beau­coup appris de ce qui s’est passé ; je pense que les gens me comprennent mieux main­te­nant. J’aimerais qu’ils réalisent que sur le terrain, je peux crier et être très concen­trée sur mes objec­tifs, mais que je suis aussi une fille amusante, amicale et décon­tractée qui aime d’autres choses dans la vie. »