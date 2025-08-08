Aryna Sabalenka, par la championne qu’elle est et ce qu’elle représente sur le circuit WTA, ne passe jamais inaperçue.
Après avoir déclaré lors de son media day à Cincinnati qu’elle adorait être dans la position de tenante du titre, elle est aussi revenue sur ses déclarations après sa finale perdue à Roland‐Garros où elle avait relativisé la victoire de Coco Gauff. La Biélorusse s’était ensuite excusée.
« Certains ne comprennent pas l’intensité que nous mettons en compétition. Je suis allée voir la presse très en colère contre moi‐même et frustrée par le résultat. C’est douloureux de voir comment, lorsqu’on dit quelque chose sans réfléchir clairement, tout le monde nous juge et oublie complètement qui on est et ce qu’on a fait auparavant. J’étais surexcitée et j’ai complètement fait une erreur. C’était difficile à expliquer, mais j’ai beaucoup appris de ce qui s’est passé ; je pense que les gens me comprennent mieux maintenant. J’aimerais qu’ils réalisent que sur le terrain, je peux crier et être très concentrée sur mes objectifs, mais que je suis aussi une fille amusante, amicale et décontractée qui aime d’autres choses dans la vie. »
Publié le vendredi 8 août 2025 à 16:25