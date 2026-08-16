Titrée à Toronto vendredi, Iga Swiatek fait dès ce dimanche son entrée en lice au deuxième tour du WTA de Cincinnati, face à la Colombienne Emiliana Arango (95e mondiale).
En conférence de presse samedi, la sextuple lauréate en Grand Chelem a une fois de plus dénoncé un calendrier « trop chargé ».
« Je n’ai pas envie de me répéter sans cesse… Mais il n’y a qu’après les Grands Chelems qu’on peut vraiment en profiter, car, en général, tout le monde fait une pause après. Là, c’est quand même dingue. Il n’y a même pas 24 heures que j’ai gagné un tournoi et je suis dans un autre pays à parler avec vous, en me préparant pour un autre tournoi », a regretté la Polonaise dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 14:42