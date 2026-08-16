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Le nouveau coup de gueule d’Iga Swiatek : « Je n’ai pas envie de me répéter sans cesse mais c’est quand même dingue »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Titrée à Toronto vendredi, Iga Swiatek fait dès ce dimanche son entrée en lice au deuxième tour du WTA de Cincinnati, face à la Colombienne Emiliana Arango (95e mondiale). 

En confé­rence de presse samedi, la sextuple lauréate en Grand Chelem a une fois de plus dénoncé un calen­drier « trop chargé ». 

« Je n’ai pas envie de me répéter sans cesse… Mais il n’y a qu’a­près les Grands Chelems qu’on peut vrai­ment en profiter, car, en général, tout le monde fait une pause après. Là, c’est quand même dingue. Il n’y a même pas 24 heures que j’ai gagné un tournoi et je suis dans un autre pays à parler avec vous, en me prépa­rant pour un autre tournoi », a regretté la Polonaise dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le dimanche 16 août 2026 à 14:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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