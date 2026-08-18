En juin dernier, Serenan Williams faisait trembler la planète tennis en annonçant la sortie de sa retraite à 44 ans, près de quatre ans après son dernier match en carrière, au troisième tour de l’US Open 2022. Si pour le moment, ce comeback n’est pas un succès sportif, la championne américaine continue à s’accrocher.
Présente à Cincinnati pour disputer le double avec sa soeur Venus, la paire s’est inclinée d’entrée contre Marta Kostyuk et Peyton Stearns, malgré un second set rappelant leurs meilleures heures (6−2, 1–6, 10–8). Après le match, la cadette des deux est revenue sur sa blessure au genou, survenue lors de son retour à Wimbledon.
« C’était une expérience assez traumatisante. Ça m’a pris presque deux heures pour pouvoir quitter le vestiaire et la récupération a été très longue. En fait, je ne pensais pas le dire, parce que je ne pensais pas forcément me retrouver de nouveau face à vous. Mais ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort », a expliqué l’ancienne numéro un mondiale, dans les colonnes de L’Équipe.
Une révélation témoignant que toute Serena qu’elle ait, aucun athlète ne peut gagner contre le temps. Rien de plus normal, la joueuse fêtera ses 45 printemps le 21 septembre prochain.
Publié le mardi 18 août 2026 à 08:48