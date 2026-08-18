En juin dernier, Serenan Williams faisait trem­bler la planète tennis en annon­çant la sortie de sa retraite à 44 ans, près de quatre ans après son dernier match en carrière, au troi­sième tour de l’US Open 2022. Si pour le moment, ce come­back n’est pas un succès sportif, la cham­pionne améri­caine continue à s’accrocher.

Présente à Cincinnati pour disputer le double avec sa soeur Vénus, la paire s’est inclinée d’en­trée contre Marta Kostyuk et Peyton Stearns, malgré un second set rappe­lant leurs meilleures heures (6−2, 1–6, 10–8). Après le match, la cadette des deux est revenue sur sa bles­sure au genou, survenue lors de son retour à Wimbledon.

« C’était une expé­rience assez trau­ma­ti­sante. Ça m’a pris presque deux heures pour pouvoir quitter le vestiaire et la récu­pé­ra­tion a été très longue. En fait, je ne pensais pas le dire, parce que je ne pensais pas forcé­ment me retrouver de nouveau face à vous. Mais ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort », a expliqué l’an­cienne numéro un mondiale, dans les colonnes de L’Équipe.

Une révé­la­tion témoi­gnant que toute Serena qu’elle ait, aucun athlète ne peut gagner contre le temps. Rien de plus normal, la joueuse fêtera ses 45 prin­temps le 21 septembre prochain.