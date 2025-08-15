Anna Kalinskaya n’a pas fait dans la dentelle pour s’exprimer sur la direc­tion de la WTA et du tournoi de Cincinnati.

La Russe s’est plainte de la program­ma­tion qui lui a été imposée pour son quart de finale contre Iga Swiatek, après sa victoire au tour précé­dent contre Ekaterina Alexandrova :

Anna Kalinskaya hits out at WTA & Cincinnati Open for her match being sche­duled at 11 am tomorrow morning when she didn’t get to sleep until 4 a.m. after her 2:40 a.m. finish against Alexandrova



“How can the WTA and tour­na­ment expect

"How can the WTA and tour­na­ment expect athletes to perform their best when the…

« Comment la WTA et le tournoi peuvent‐ils s’attendre à ce que les athlètes donnent le meilleur d’eux-mêmes quand la program­ma­tion est aussi injuste ? Après mon match contre Alexandrova, je suis rentrée à 2h40 du matin et je ne me suis pas couchée avant 4h. J’ai dormi un peu, puis je suis venue au site pour m’entraîner. Et ensuite, on me programme à 11h du matin pour le match du lende­main. Comment le tournoi et la WTA s’attendent-ils à ce que je récu­père et que j’ajuste constam­ment mon rythme de sommeil, qui est pour­tant l’un des aspects les plus impor­tants de la récu­pé­ra­tion ? Ça semble un peu à sens unique. »

Kalinskaya, qui avait remporté son huitième de finale contre Alexandrova au terme d’un gros combat marqué par un inci­dent en cours de match, avait terminé sa rencontre très tard dans la nuit.

Elle reproche au tournoi de l’avoir programmée en ouver­ture des quarts de finale (un jour plus tard), alors qu’elle n’a pas eu le temps de récu­pérer dans des condi­tions opti­males, contrai­re­ment à la Polonaise Swiatek.

Un coup de gueule qui s’inscrit dans une tendance de plus en plus fréquente chez les joueurs, lesquels ne manquent jamais l’occasion de se faire entendre sur ce sujet.