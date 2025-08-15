Anna Kalinskaya n’a pas fait dans la dentelle pour s’exprimer sur la direction de la WTA et du tournoi de Cincinnati.
La Russe s’est plainte de la programmation qui lui a été imposée pour son quart de finale contre Iga Swiatek, après sa victoire au tour précédent contre Ekaterina Alexandrova :
« Comment la WTA et le tournoi peuvent‐ils s’attendre à ce que les athlètes donnent le meilleur d’eux-mêmes quand la programmation est aussi injuste ? Après mon match contre Alexandrova, je suis rentrée à 2h40 du matin et je ne me suis pas couchée avant 4h. J’ai dormi un peu, puis je suis venue au site pour m’entraîner. Et ensuite, on me programme à 11h du matin pour le match du lendemain. Comment le tournoi et la WTA s’attendent-ils à ce que je récupère et que j’ajuste constamment mon rythme de sommeil, qui est pourtant l’un des aspects les plus importants de la récupération ? Ça semble un peu à sens unique. »
Kalinskaya, qui avait remporté son huitième de finale contre Alexandrova au terme d’un gros combat marqué par un incident en cours de match, avait terminé sa rencontre très tard dans la nuit.
Elle reproche au tournoi de l’avoir programmée en ouverture des quarts de finale (un jour plus tard), alors qu’elle n’a pas eu le temps de récupérer dans des conditions optimales, contrairement à la Polonaise Swiatek.
Un coup de gueule qui s’inscrit dans une tendance de plus en plus fréquente chez les joueurs, lesquels ne manquent jamais l’occasion de se faire entendre sur ce sujet.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 09:40