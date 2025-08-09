AccueilWTAWTA - CincinnatiLeylah Fernandez en pleine recherche d'un petit ami "Je suis tombée sur...
WTA - Cincinnati

Leylah Fernandez en pleine recherche d’un petit ami « Je suis tombée sur lui, et son message a retenu mon attention »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

5
Tennis : Australian Open 2025 - Melbourne

Leylah Fernandez est un cœur à prendre.

En effet, la Canadienne n’hé­site pas à se confier aux jour­na­listes sur sa situa­tion person­nelle en dehors des courts.

Dans une inter­view accordée à Tennis Channel avant son premier tour contre Bouzas Maneiro, elle s’est confiée sur sa récente rencontre :

« Oh là là, c’est un peu dur. J’ai passé un bon moment avec ce type. Il était drôle et sympa. C’est un peu dur parce que beau­coup de ceux qui m’ont envoyé des messages sont inter­na­tio­naux, donc ils allaient venir en avion, et je me suis dit que je ne leur ferais pas ça. J’ai donc attendu un jour de plus, et puis je suis tombée sur lui, et son message a retenu mon atten­tion. Quand je lui ai demandé : ‘As‐tu vu ma vidéo ?’, il m’a répondu : ‘Non, je ne l’ai pas vue’. Son premier message a juste attiré mon atten­tion, et ensuite, je l’ai traqué pour m’as­surer qu’il était réel. C’est quel­qu’un de bien, il avait l’air sympa. J’ai ensuite demandé l’avis de sa famille et de ses collègues pour m’as­surer qu’ils étaient d’ac­cord. On a eu un deuxième rendez‐vous et on reste en contact, on verra bien. »

Reste à savoir si cette recherche n’en­ta­chera pas ses futurs résul­tats, elle qui reste sur un titre au WTA 500 de Washington.

Publié le samedi 9 août 2025 à 10:15

Article précédent
Naomi Osaka, un jour après sa finale perdue contre Mboko : « Je tiens à présenter mes excuses à Victoria »
Article suivant
Andrey Rublev entrainé par Safin : « J’ai compris depuis long­temps qu’il fallait que je monte au filet. Mais ce n’était pas le cas jusqu’à ce que Marat arrive »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.