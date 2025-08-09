Leylah Fernandez est un cœur à prendre.

En effet, la Canadienne n’hé­site pas à se confier aux jour­na­listes sur sa situa­tion person­nelle en dehors des courts.

Dans une inter­view accordée à Tennis Channel avant son premier tour contre Bouzas Maneiro, elle s’est confiée sur sa récente rencontre :

« Oh là là, c’est un peu dur. J’ai passé un bon moment avec ce type. Il était drôle et sympa. C’est un peu dur parce que beau­coup de ceux qui m’ont envoyé des messages sont inter­na­tio­naux, donc ils allaient venir en avion, et je me suis dit que je ne leur ferais pas ça. J’ai donc attendu un jour de plus, et puis je suis tombée sur lui, et son message a retenu mon atten­tion. Quand je lui ai demandé : ‘As‐tu vu ma vidéo ?’, il m’a répondu : ‘Non, je ne l’ai pas vue’. Son premier message a juste attiré mon atten­tion, et ensuite, je l’ai traqué pour m’as­surer qu’il était réel. C’est quel­qu’un de bien, il avait l’air sympa. J’ai ensuite demandé l’avis de sa famille et de ses collègues pour m’as­surer qu’ils étaient d’ac­cord. On a eu un deuxième rendez‐vous et on reste en contact, on verra bien. »

Reste à savoir si cette recherche n’en­ta­chera pas ses futurs résul­tats, elle qui reste sur un titre au WTA 500 de Washington.