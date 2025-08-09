Leylah Fernandez est un cœur à prendre.
En effet, la Canadienne n’hésite pas à se confier aux journalistes sur sa situation personnelle en dehors des courts.
Dans une interview accordée à Tennis Channel avant son premier tour contre Bouzas Maneiro, elle s’est confiée sur sa récente rencontre :
« Oh là là, c’est un peu dur. J’ai passé un bon moment avec ce type. Il était drôle et sympa. C’est un peu dur parce que beaucoup de ceux qui m’ont envoyé des messages sont internationaux, donc ils allaient venir en avion, et je me suis dit que je ne leur ferais pas ça. J’ai donc attendu un jour de plus, et puis je suis tombée sur lui, et son message a retenu mon attention. Quand je lui ai demandé : ‘As‐tu vu ma vidéo ?’, il m’a répondu : ‘Non, je ne l’ai pas vue’. Son premier message a juste attiré mon attention, et ensuite, je l’ai traqué pour m’assurer qu’il était réel. C’est quelqu’un de bien, il avait l’air sympa. J’ai ensuite demandé l’avis de sa famille et de ses collègues pour m’assurer qu’ils étaient d’accord. On a eu un deuxième rendez‐vous et on reste en contact, on verra bien. »
Reste à savoir si cette recherche n’entachera pas ses futurs résultats, elle qui reste sur un titre au WTA 500 de Washington.
