Aujourd’hui 281e mondiale, Loïs Boisson a béné­ficié d’une invi­ta­tion pour parti­ciper au WTA 1000 de Cincinnati.

Battue au troi­sième tour (4−6, 6–4, 6–3) par sa compa­triote Diane Parry (66e mondiale), la demi‐finaliste de Roland‐Garros 2025 a évoqué ses sensa­tions sur dur.

« Je cherche encore mon jeu sur cette surface, mais, honnê­te­ment, ça va dans le bon sens. Il y a pas mal de points posi­tifs. Après, c’est plus une ques­tion de gestion du match que quelque chose parti­cu­liè­re­ment lié à mon style de jeu. Mon style de jeu, je pense juste­ment l’avoir trouvé sur dur. Après, c’est savoir gérer à certains moments dans le match », a expliqué la Française dans des propos relayés par L’Equipe.