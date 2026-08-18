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Loïs Boisson, après sa défaite contre Diane Parry : « Mon style de jeu, je pense juste­ment l’avoir trouvé sur dur »

Par
Baptiste Mulatier
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Aujourd’hui 281e mondiale, Loïs Boisson a béné­ficié d’une invi­ta­tion pour parti­ciper au WTA 1000 de Cincinnati. 

Battue au troi­sième tour (4−6, 6–4, 6–3) par sa compa­triote Diane Parry (66e mondiale), la demi‐finaliste de Roland‐Garros 2025 a évoqué ses sensa­tions sur dur. 

« Je cherche encore mon jeu sur cette surface, mais, honnê­te­ment, ça va dans le bon sens. Il y a pas mal de points posi­tifs. Après, c’est plus une ques­tion de gestion du match que quelque chose parti­cu­liè­re­ment lié à mon style de jeu. Mon style de jeu, je pense juste­ment l’avoir trouvé sur dur. Après, c’est savoir gérer à certains moments dans le match », a expliqué la Française dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le mardi 18 août 2026 à 14:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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