Aujourd’hui 281e mondiale, Loïs Boisson a bénéficié d’une invitation pour participer au WTA 1000 de Cincinnati.
Battue au troisième tour (4−6, 6–4, 6–3) par sa compatriote Diane Parry (66e mondiale), la demi‐finaliste de Roland‐Garros 2025 a évoqué ses sensations sur dur.
« Je cherche encore mon jeu sur cette surface, mais, honnêtement, ça va dans le bon sens. Il y a pas mal de points positifs. Après, c’est plus une question de gestion du match que quelque chose particulièrement lié à mon style de jeu. Mon style de jeu, je pense justement l’avoir trouvé sur dur. Après, c’est savoir gérer à certains moments dans le match », a expliqué la Française dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le mardi 18 août 2026 à 14:29