En mai dernier, Loïs Boisson avait décidé de rappeler son ancien coach, Florian Reynet.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Ashlyn Krueger (56e mondiale) au premier tour du WTA 1000 de Cincinnati (6−3, 6–2), où elle est invitée, la Française est revenue sur cette déci­sion de colla­borer à nouveau avec l’entraîneur qui l’accompagnait lors de sa demi‐finale à Roland‐Garros l’an dernier.

« J’avais vrai­ment besoin de travailler avec des gens que je connais­sais et qui me connais­saient aussi, avoue la Dijonnaise. Il fallait reprendre les bases, retrouver les repères d’avant. Il s’est passé ce qui s’est passé, mais j’ai l’im­pres­sion qu’on avance comme si on ne s’était jamais arrêté. Ça fait long­temps qu’on se connaît. Tout a été mis sur la table, on savait pour­quoi ça s’était arrêté. Chacun a mis ses trucs de son côté, on va dire. »