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Loïs Boisson met les choses au clair : « Tout a été mis sur la table, on savait pour­quoi ça s’était arrêté »

Par
Baptiste Mulatier
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En mai dernier, Loïs Boisson avait décidé de rappeler son ancien coach, Florian Reynet. 

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Ashlyn Krueger (56e mondiale) au premier tour du WTA 1000 de Cincinnati (6−3, 6–2), où elle est invitée, la Française est revenue sur cette déci­sion de colla­borer à nouveau avec l’entraîneur qui l’accompagnait lors de sa demi‐finale à Roland‐Garros l’an dernier. 

« J’avais vrai­ment besoin de travailler avec des gens que je connais­sais et qui me connais­saient aussi, avoue la Dijonnaise. Il fallait reprendre les bases, retrouver les repères d’avant. Il s’est passé ce qui s’est passé, mais j’ai l’im­pres­sion qu’on avance comme si on ne s’était jamais arrêté. Ça fait long­temps qu’on se connaît. Tout a été mis sur la table, on savait pour­quoi ça s’était arrêté. Chacun a mis ses trucs de son côté, on va dire. »

Publié le samedi 15 août 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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