En mai dernier, Loïs Boisson avait décidé de rappeler son ancien coach, Florian Reynet.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Ashlyn Krueger (56e mondiale) au premier tour du WTA 1000 de Cincinnati (6−3, 6–2), où elle est invitée, la Française est revenue sur cette décision de collaborer à nouveau avec l’entraîneur qui l’accompagnait lors de sa demi‐finale à Roland‐Garros l’an dernier.
« J’avais vraiment besoin de travailler avec des gens que je connaissais et qui me connaissaient aussi, avoue la Dijonnaise. Il fallait reprendre les bases, retrouver les repères d’avant. Il s’est passé ce qui s’est passé, mais j’ai l’impression qu’on avance comme si on ne s’était jamais arrêté. Ça fait longtemps qu’on se connaît. Tout a été mis sur la table, on savait pourquoi ça s’était arrêté. Chacun a mis ses trucs de son côté, on va dire. »
Publié le samedi 15 août 2026 à 10:58