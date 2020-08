Interrogée par nos confrères de L’Equipe, Kristina Mladenovic a réalisé une belle performance pour sa reprise (succès en deux manches sur Anastasija Sevastova, 44ème). Visiblement, la bulle est un sytème qui convient bien à la Française : « La bulle, moi franchement, j’adore. L’USTA, Cincy et l’US Open ont fait un super boulot. Le seul truc qui me manque, ce sont les fans, le public, les stades pleins. Mais sinon tout le reste, c’est super agréable. On est seuls, on a énormément de place, beaucoup plus que d’habitude. Il y a plusieurs zones, plusieurs salles de sport, on a tout le site pour nous. J’ai le privilège d’avoir une des suites pour les têtes de série. C’est presque le luxe. La nourriture est toujours la même, on est livrés directement dans la suite en très peu de temps. J’ai mes balles, mes serviettes, les écrans pour suivre tous les matches, c’est génial. »