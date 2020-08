Naomi Osaka face à Victoria Azarenka, voici l’affiche de la finale dames à Cincinnati programmée à 17h, heure française. Un duel entre deux joueuses ayant occupé la première place du classement WTA, et qui comptent toutes les deux deux Grand Chelem à leur actif. A la différence que la Japonaise a 22 ans, et Victoria 31 ans.

Les deux joueuses se sont rencontrées trois fois auparavant, Osaka mène le face-à-face 2-1. Azarenka a remporté sa première rencontre, 6-1, 6-1, à l’Open d’Australie 2016, qui est leur seul affrontement antérieur sur le terrain dur. Osaka a remporté les deux dernières rencontres, toutes deux sur terre battue, à Rome en 2018 et à Roland Garros en 2019.

Victoria n’a pas remporté de titre WTA depuis 2016. Elle n’avait pas non plus remporté de match depuis un an avant cette semaine. Mais désormais, elle n’est plus qu’à un match du tournoi de Cincinnati.

« Je dois gagner deux sets sur trois. J’en ai juste besoin. Je devrai m’adapter au style de jeu d’Osaka. Je connais un peu son jeu et je devrai faire de mon mieux si je veux lui tenir tête. J’espère pouvoir m’amuser en finale et réussir à soulever le titre. Je rêve de devenir championne à Cincinnati », a-t-elle assuré en conférence de presse, après sa demi-finale remportée contre Johanna Konta.