Après avoir décidé ce jeudi se retirer de la demi-finale face à la Belge Elise Mertens, Naomi Osaka a finalement accepté de jouer ce vendredi.

Naomi a expliqué sa décision : « Comme vous le savez, je me suis retirée du tournoi hier pour soutenir l’injustice raciale et la violence policière continue. J’étais (et je suis) prête à concéder le match à mon adversaire. Cependant, après mon annonce et de longues consultations avec la WTA et l’USTA, j’ai accepté à leur demande de jouer vendredi. Ils ont proposé de reporter tous les matchs à vendredi et dans mon esprit, cela apporte plus d’attention au mouvement. Je tiens à remercier la WTA et le Tournoi pour leur soutien. »

Pour rappel, la Japonaise avait décidé de ne pas jouer car elle se disait être « fatiguée » et « malade » de devoir constater régulièrement des situations où les noirs sont la cible de bavures policières.