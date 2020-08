Qualifiée en finale après avoir dominé la joueuse belge Elise Mertens (6-2, 7-6 (5)), Noami est revenue sur les évènements qui ont suivi sa décision de ne pas jouer le jeudi. Elle explique en détail le « off » de cette décision comme le relate nos confrères de l’Equipe : « Après mon quart de finale, j’ai vu ce qu’il se passait en NBA. J’ai senti que j’avais aussi besoin d’élever ma voix. J’ai donc appelé Stu, mon agent. Ensuite nous avons pu parler avec la WTA et ils nous ont dit qu’ils adoreraient me soutenir et qu’ils allaient repousser les matches d’un jour. J’ai publié mon communiqué. Et j’ai l’impression que c’est à partir de là que tout est devenu confus parce que je n’ai pas dit que j’allais me retirer du tournoi. J’ai juste dit que je n’allais pas jouer le jour suivant ».

Plus loin Naomi explique avec beaucoup de sincérité qu’elle a été dépassée par les conséquences de sa décision : « Je n’étais pas consciente de la portée que ça aurait. Honnêtement, c’était un peu effrayant. Je ne m’attendais pas à avoir autant d’écho »

En finale, elle affrontera ce samedi Azarenka. La Japonaise est la favorite de ce duel.