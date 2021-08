Naomi Osaka a été éliminée dès les 8es de finale à Cincinnati dans la nuit de jeudi à vendredi. La Suissesse Jil Belen Teichmann (76e) a surpris la Japonaise en trois sets : 3–6, 6–3, 6–3. La numéro 2 mondiale voit cette défaite comme un mal pour un bien.

« Je suis contente d’avoir perdu car je sais qu’il y a des choses que je dois corriger avant New York. Mon équipe m’aide toujours. J’ai des attentes très élevées envers moi‐même, mais ils me rappellent que j’ai peu joué et qu’au­jourd’hui, par exemple, j’ai tout donné sur le court. Au niveau où je suis actuel­le­ment, je ne pouvais rien faire d’autre pour gagner ce match. Je dois juste conti­nuer à m’en­traîner et espérer qu’avec le temps, les résul­tats que je veux arri­ve­ront », a déclaré Osaka, à dix jours du début de l’US Open, dont elle est la tenante du titre.