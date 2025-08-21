Sur le court, Carlos Alcaraz conserve presque toujours le sourire, même lors de situa­tions tendues contre ses adver­saires. Jasmine Paolini semble adopter le même compor­te­ment sur le circuit WTA, tant il est rare de voir la huitième joueuse mondiale perdre espoir.

Après sa défaite contre Iga Swiatek en finale du WTA 1000 de Cincinnati, la double fina­liste en Grand Chelem est revenue sur cette facette de sa personnalité.

« Moi, toujours souriante ? Pour être honnête, je ne suis pas toujours comme ça, évidem­ment. Mais quand je donne tout ce que j’ai et que je fais de mon mieux, alors oui. J’aurais pu faire mieux, bien sûr : mieux servir, mieux faire certaines choses. Mais j’étais là pour chaque point, même dans les situa­tions diffi­ciles, j’ai essayé de réagir. Donc je ne sais pas, j’es­saie aussi de voir les choses de manière posi­tive. Ce furent dix jours très posi­tifs, après un mois et demi très diffi­cile pour moi. J’ai tout donné. Je ne contrôle pas tout. Je suis satis­faite de ma perfor­mance sur le court et de la façon dont je me suis battu point après point. Je n’ai pas gagné, évidem­ment je voulais gagner, mais il y avait aussi un adver­saire de l’autre côté », a souligné l’Italienne dans des propos relayés par TennisUpToDate.