Sur le court, Carlos Alcaraz conserve presque toujours le sourire, même lors de situations tendues contre ses adversaires. Jasmine Paolini semble adopter le même comportement sur le circuit WTA, tant il est rare de voir la huitième joueuse mondiale perdre espoir.
Après sa défaite contre Iga Swiatek en finale du WTA 1000 de Cincinnati, la double finaliste en Grand Chelem est revenue sur cette facette de sa personnalité.
« Moi, toujours souriante ? Pour être honnête, je ne suis pas toujours comme ça, évidemment. Mais quand je donne tout ce que j’ai et que je fais de mon mieux, alors oui. J’aurais pu faire mieux, bien sûr : mieux servir, mieux faire certaines choses. Mais j’étais là pour chaque point, même dans les situations difficiles, j’ai essayé de réagir. Donc je ne sais pas, j’essaie aussi de voir les choses de manière positive. Ce furent dix jours très positifs, après un mois et demi très difficile pour moi. J’ai tout donné. Je ne contrôle pas tout. Je suis satisfaite de ma performance sur le court et de la façon dont je me suis battu point après point. Je n’ai pas gagné, évidemment je voulais gagner, mais il y avait aussi un adversaire de l’autre côté », a souligné l’Italienne dans des propos relayés par TennisUpToDate.
Publié le jeudi 21 août 2025 à 14:49