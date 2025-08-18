Jasmine Paolini a dû batailler, mais elle est fina­le­ment parvenue à prendre le meilleur sur Veronika Kudermetova (6−3, 6–7, 6–3) pour rallier la finale du WTA 1000 de Cincinnati. Dans la nuit de ce lundi à mardi, la double fina­liste en Grand Chelem affron­tera Iga Swiatek. Une adver­saire que l’Italienne connaît bien, elle n’a jamais réussi à trouver la solu­tion en cinq confrontations.

Si la neuvième mondiale sait que l’his­to­rique des rencontres ne joue pas en sa faveur, elle compte crâne­ment jouer sa chance.

« Ça a été très diffi­cile contre elle (Iga). C’est une joueuse incroyable. Elle défend très bien. Elle sert bien. J’essaie de faire de mon mieux. Nous sommes en finale, j’aime les condi­tions, battons‐nous ! », a commenté Paolini, dans des propos relayés par Tennis World USA.