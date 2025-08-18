Jasmine Paolini a dû batailler, mais elle est finalement parvenue à prendre le meilleur sur Veronika Kudermetova (6−3, 6–7, 6–3) pour rallier la finale du WTA 1000 de Cincinnati. Dans la nuit de ce lundi à mardi, la double finaliste en Grand Chelem affrontera Iga Swiatek. Une adversaire que l’Italienne connaît bien, elle n’a jamais réussi à trouver la solution en cinq confrontations.
Si la neuvième mondiale sait que l’historique des rencontres ne joue pas en sa faveur, elle compte crânement jouer sa chance.
« Ça a été très difficile contre elle (Iga). C’est une joueuse incroyable. Elle défend très bien. Elle sert bien. J’essaie de faire de mon mieux. Nous sommes en finale, j’aime les conditions, battons‐nous ! », a commenté Paolini, dans des propos relayés par Tennis World USA.
