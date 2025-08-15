Disposant sans trop de difficultés de Barbora Krejcikova en huitième de finale du WTA 1000 de Cincinnati (6−1, 6–2), Jasmine Paolini retrouvera au prochain tour Coco Gauff. Une joueuse qu’elle avait déjà affrontée au même stade de la compétition, il y a deux ans où elle n’avait pas trouvé la solution pour inquiéter la future lauréate du tournoi (6−3, 6–2).
En interview d’après‐match, la double finaliste en Grand Chelem a donné ses impressions sur sa confrontation de ce samedi contre l’Américaine.
« Gauff ? Je ne sais pas comment je vais la battre. Jouer ici est difficile, les conditions sont tellement différentes des autres tournois. Les courts sont très rapides. Il y a quelques années (en 2023), je n’ai gagné que cinq jeux à Cincinnati contre elle et j’espère faire mieux. C’est une excellente joueuse, elle a une belle personnalité et c’est une personne extraordinaire. Je vais essayer de jouer un match de qualité. C’est toujours agréable de jouer contre une championne comme elle », a commenté la neuvième joueuse mondiale, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.
Publié le vendredi 15 août 2025 à 16:45