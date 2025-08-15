Disposant sans trop de diffi­cultés de Barbora Krejcikova en huitième de finale du WTA 1000 de Cincinnati (6−1, 6–2), Jasmine Paolini retrou­vera au prochain tour Coco Gauff. Une joueuse qu’elle avait déjà affrontée au même stade de la compé­ti­tion, il y a deux ans où elle n’avait pas trouvé la solu­tion pour inquiéter la future lauréate du tournoi (6−3, 6–2).

En inter­view d’après‐match, la double fina­liste en Grand Chelem a donné ses impres­sions sur sa confron­ta­tion de ce samedi contre l’Américaine.

« Gauff ? Je ne sais pas comment je vais la battre. Jouer ici est diffi­cile, les condi­tions sont telle­ment diffé­rentes des autres tour­nois. Les courts sont très rapides. Il y a quelques années (en 2023), je n’ai gagné que cinq jeux à Cincinnati contre elle et j’es­père faire mieux. C’est une excel­lente joueuse, elle a une belle person­na­lité et c’est une personne extra­or­di­naire. Je vais essayer de jouer un match de qualité. C’est toujours agréable de jouer contre une cham­pionne comme elle », a commenté la neuvième joueuse mondiale, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.