Raducanu (au public après avoir écrasé Serena Williams) : « Même quand vous l’encouragiez, je me disais : ‘Allez‑y, continuez !’ »

Emma Raducanu avait la lourde tâche d’af­fronter la reine Serena Williams à Cincinnati, pour l’un des derniers matchs de sa carrière. Impeccable durant la rencontre (une seule faute directe), la jeune britan­nique a aussi été brillante lors de l’in­ter­view sur le court, que l’Américaine a quitté en vitesse après sa lourde défaite.

« On doit tous saluer Serena et son excep­tion­nelle carrière. Je suis très heureuse d’avoir eu l’op­por­tu­nité de l’af­fronter et que nos chemins se soient croisés. Tout ce qu’elle a accompli repré­sente une grande source d’ins­pi­ra­tion. Je voulais vrai­ment partager le court avec elle. L’ambiance ce soir était incroyable. Même quand vous l’en­cou­ra­giez, je me disais : « Allez‑y, conti­nuez ! » Pour être honnête, j’étais tendue du premier au dernier point du match parce que je sais quelle cham­pionne elle est et je sais qu’elle peut revenir de n’im­porte quelle situa­tion. Je devais vrai­ment rester concen­trée. Je suis satis­faite d’avoir su garder mon calme », a déclaré la lauréate de l’US Open 2021.

Soulagée, Raducanu peut se tourner vers son 2e tour contre une autre grande cham­pionne, Victoria Azarenka.