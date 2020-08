Victoria Azarenka is back ! Auteur d’une année 2020 quasiment blanche avant le tournoi de Cincinnati (quatre matchs pour quatre défaites), la Biélorusse de 31 ans s’est qualifiée pour le dernier carré après sa victoire sur la Tunisienne Ons Jabeur (7-6(9), 6-2). En proie à des problèmes physiques et personnels depuis plusieurs années, la double lauréate de l’Open d’Australie (2012, 2013) semble être définitivement de retour au premier plan. Une bonne nouvelle pour le tennis féminin tant la native de Minsk est une vraie grande championne. Après sa qualification, elle a bien voulu comparer son niveau actuel à celui d’il y a quelques années, lorsqu’elle était numéro 1.

« Mon jeu s’est développé »

« Quand tu gagnes, tout le monde pense que ton niveau de tennis était incroyable, que tu as très bien joué. Mais chaque adversaire est différent. Cela fait huit ans que j’ai remporté mon premier Open d’Australie, donc le jeu change, les choses changent et il faut s’adapter. J’ai l’impression d’apprendre beaucoup de ce que j’ai vécu en 2012, mon jeu s’est développé. Le résultat est là, maintenant je me sens plutôt bien. Je ne dirai pas que tout a fonctionné, mais c’était suffisant pour gagner, alors je vais maintenant me concentrer sur le prochain match », a sobrement commenté la 59e joueuse mondiale.