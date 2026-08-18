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Rybakina au public après sa victoire au 3e tour : « Je ne sais pas comment vous avez pu rester jusqu’au bout »

Par
Baptiste Mulatier
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Les condi­tions chaudes et humides mettent les orga­nismes à rude épreuve à Cincinnati. Et Elena Rybakina n’a pas échappé à la règle. La numéro 2 mondiale a dû patienter en raison de la pluie avant de fina­le­ment venir à bout de Magdalena Frech (41e mondiale), 6–4, 7–6(2).

Après plus de deux heures passées sur le court au total, la Kazakhe a reconnu avoir vécu une journée parti­cu­liè­re­ment éprou­vante. Lors de son inter­view sur le court, la joueuse de 27 ans a notam­ment insisté sur les condi­tions météo­ro­lo­giques chan­geantes, entre pluie, humi­dité et soleil.

« C’est une journée de folie, pour être honnête. À chaque fois que je sors du court, soit il y a des nuages, soit il fait un temps très humide, soit le soleil tape fort et vous brûle la peau. Je ne sais pas comment vous avez réussi à tenir le coup. Merci beau­coup. Ça a été un match très difficile. »

Publié le mardi 18 août 2026 à 15:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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