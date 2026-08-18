Les condi­tions chaudes et humides mettent les orga­nismes à rude épreuve à Cincinnati. Et Elena Rybakina n’a pas échappé à la règle. La numéro 2 mondiale a dû patienter en raison de la pluie avant de fina­le­ment venir à bout de Magdalena Frech (41e mondiale), 6–4, 7–6(2).

Après plus de deux heures passées sur le court au total, la Kazakhe a reconnu avoir vécu une journée parti­cu­liè­re­ment éprou­vante. Lors de son inter­view sur le court, la joueuse de 27 ans a notam­ment insisté sur les condi­tions météo­ro­lo­giques chan­geantes, entre pluie, humi­dité et soleil.

Elena Rybakina after beating Frech in Cincinnati



“It’s a crazy day to be honest. Coming out every time from the court, it’s either cloud or it’s so humid or it’s sun and it’s burning your skin 😂. I don’t know guys how you were able to stay. Thank you so much. It’s been a very… pic.twitter.com/69KIzp0mMA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2026

« C’est une journée de folie, pour être honnête. À chaque fois que je sors du court, soit il y a des nuages, soit il fait un temps très humide, soit le soleil tape fort et vous brûle la peau. Je ne sais pas comment vous avez réussi à tenir le coup. Merci beau­coup. Ça a été un match très difficile. »