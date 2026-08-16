Présente dans l’Ohio pour disputer le WTA 1000 de Cincinnati, et préparer au mieux la défense de son titre à l’US Open, Aryna Sabalenka était de passage en conférence de presse.
Placée par un journaliste parmi les favorites à Flushing Meadows, aux côtés de Coco Gauff et Iga Swiatek, la numéro un mondiale a tenu à rectifier les propos du reporter. La quadruple championne en Grand Chelem n’écarte pas sa dauphine au classement, Elena Rybakina qui avait d’ailleurs pris le meilleur sur elle en finale de l’Open d’Australie (6−4, 4–6, 6–4). Une belle marque de respect de la Biélorusse pour sa rivale.
« Vous avez oublié Elena [Rybakina]. Bon, tant pis (sourit). Elle est, en quelque sorte, deuxième au classement », a‑t‐elle précisé dans des propos rapportés par Championat.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 15:48