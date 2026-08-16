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Sabalenka à un jour­na­liste : « Swiatek, Gauff et moi favo­rites pour l’US Open ? Vous avez oublié quelqu’un »

Par
Jean Muller
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Présente dans l’Ohio pour disputer le WTA 1000 de Cincinnati, et préparer au mieux la défense de son titre à l’US Open, Aryna Sabalenka était de passage en confé­rence de presse. 

Placée par un jour­na­liste parmi les favo­rites à Flushing Meadows, aux côtés de Coco Gauff et Iga Swiatek, la numéro un mondiale a tenu à recti­fier les propos du reporter. La quadruple cham­pionne en Grand Chelem n’écarte pas sa dauphine au clas­se­ment, Elena Rybakina qui avait d’ailleurs pris le meilleur sur elle en finale de l’Open d’Australie (6−4, 4–6, 6–4). Une belle marque de respect de la Biélorusse pour sa rivale.

« Vous avez oublié Elena [Rybakina]. Bon, tant pis (sourit). Elle est, en quelque sorte, deuxième au clas­se­ment », a‑t‐elle précisé dans des propos rapportés par Championat.

Publié le dimanche 16 août 2026 à 15:48

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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