Sur des courts aussi rapides, le service de la Biélorusse fait des ravages et la Polonaise malgré sa vitesse de jambes manque un peu de réac­ti­vité par rapport à la puis­sance déployée par Aryna.

Après ce succès limpide (6−3, 6–3), Sabalenka n’a pas voulu en faire des tonnes car elle veut rester concen­trée sur le moment présent pour éviter de s’éparpiller.

« Ce succès va me donner beau­coup de confiance pour l’US Open. Mais c’est déjà du passé… Si je dois me concen­trer sur cette victoire, je vais rester dans le passé. Je suis vrai­ment contente de cette victoire. C’était une perfor­mance brillante de ma part. Mais je veux juste me concen­trer sur le moment présent et donner le meilleur de moi‐même à chaque fois que je suis sur le court. J’essaie de rester calme, confiante et agres­sive sur le court »