Dans le dernier carré du WTA 1000 de Cincinnati, Aryna Sabalenka va retrouver Karolina Muchova, contre qui elle s’est inclinée plus tôt dans la saison en demi‐finales de Roland‐Garros (7−6, 6–7, 7–5).

En confé­rence de presse avant la revanche, la numéro 2 mondiale a fait une révé­la­tion au sujet de sa défaite à Paris le 8 juin dernier.

« J’étais presque sûre d’avoir une raquette supplé­men­taire dans mon sac. J’étais choquée et je pense que cela m’a proba­ble­ment beau­coup affectée pour conti­nuer à jouer parce que je n’avais pas de nouvelle raquette. J’ai demandé à mon équipe parce que je sais qu’ils avaient une raquette supplé­men­taire dans le sac pour moi, mais ils m’ont donné la mauvaise. J’ai eu beau­coup de mal et je pense que c’est pour cela que je n’avais pas le rythme, parce que je me repro­chais de ne pas être profes­sion­nelle. Mais j’ai retenu la leçon, main­te­nant nous avons beau­coup de raquettes et j’es­père que cela ne se repro­duira plus. Je leur ai demandé une autre raquette quand elle menait 6–5 et servait à 30–0. Si j’avais changé de raquette plus tôt, j’au­rais proba­ble­ment eu une chance ».