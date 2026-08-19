Fiancée depuis mars après avoir dit « oui » à son petit ami Georgios Frangulis, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a donné quelques informations sur son futur mariage après sa qualification pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Cincinnati.
« Je collectionne simplement des idées. J’ai un dossier « mariages » sur Instagram et j’y enregistre les inspirations qui me plaisent. C’est là où nous en sommes. Giorgio s’y prend très intelligemment : il me laisse décider de ce que je veux. Il y a quelques éléments pour lesquels il dit : ‘Bon, ça, c’est important’, et je réponds : ‘Oui, d’accord, comme tu veux’. Pour l’instant, on va le faire en Grèce, en tout cas. Je veux juste organiser une fête vraiment sympa pour que tout le monde puisse s’amuser et passer un bon moment. C’est tout, et j’espère vraiment que ça se passera comme ça. Je ne sais pas si faire un reportage en direct depuis la Grèce serait une si bonne idée, parce que j’ai l’impression que je vais boire et qu’il y aura peut‐être un peu d’alcool sur la table. Bien sûr, il y aura plein de margaritas », a révélé la Biélorusse dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 13:42