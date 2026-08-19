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Sabalenka révèle le lieu de son mariage : « Je vais orga­niser une fête vrai­ment sympa »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 30/05/2026 - Aryna Sabalenka Conference de presse - Bielorussie

Fiancée depuis mars après avoir dit « oui » à son petit ami Georgios Frangulis, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a donné quelques infor­ma­tions sur son futur mariage après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Cincinnati. 

« Je collec­tionne simple­ment des idées. J’ai un dossier « mariages » sur Instagram et j’y enre­gistre les inspi­ra­tions qui me plaisent. C’est là où nous en sommes. Giorgio s’y prend très intel­li­gem­ment : il me laisse décider de ce que je veux. Il y a quelques éléments pour lesquels il dit : ‘Bon, ça, c’est impor­tant’, et je réponds : ‘Oui, d’accord, comme tu veux’. Pour l’instant, on va le faire en Grèce, en tout cas. Je veux juste orga­niser une fête vrai­ment sympa pour que tout le monde puisse s’amuser et passer un bon moment. C’est tout, et j’espère vrai­ment que ça se passera comme ça. Je ne sais pas si faire un repor­tage en direct depuis la Grèce serait une si bonne idée, parce que j’ai l’impression que je vais boire et qu’il y aura peut‐être un peu d’alcool sur la table. Bien sûr, il y aura plein de marga­ritas », a révélé la Biélorusse dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le mercredi 19 août 2026 à 13:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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