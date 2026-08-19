Fiancée depuis mars après avoir dit « oui » à son petit ami Georgios Frangulis, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a donné quelques infor­ma­tions sur son futur mariage après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du WTA 1000 de Cincinnati.

« Je collec­tionne simple­ment des idées. J’ai un dossier « mariages » sur Instagram et j’y enre­gistre les inspi­ra­tions qui me plaisent. C’est là où nous en sommes. Giorgio s’y prend très intel­li­gem­ment : il me laisse décider de ce que je veux. Il y a quelques éléments pour lesquels il dit : ‘Bon, ça, c’est impor­tant’, et je réponds : ‘Oui, d’accord, comme tu veux’. Pour l’instant, on va le faire en Grèce, en tout cas. Je veux juste orga­niser une fête vrai­ment sympa pour que tout le monde puisse s’amuser et passer un bon moment. C’est tout, et j’espère vrai­ment que ça se passera comme ça. Je ne sais pas si faire un repor­tage en direct depuis la Grèce serait une si bonne idée, parce que j’ai l’impression que je vais boire et qu’il y aura peut‐être un peu d’alcool sur la table. Bien sûr, il y aura plein de marga­ritas », a révélé la Biélorusse dans des propos relayés par Punto de Break.