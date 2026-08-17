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Sabalenka : « Si mon équipe commen­çait à me criti­quer très dure­ment, je pense qu’on fini­rait par se disputer violemment »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour du WTA 1000 de Cincinnati, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a expliqué comment elle et son équipe réagis­saient après les défaites. 

« Si mon équipe commen­çait à me criti­quer très dure­ment, je pense qu’on fini­rait par se disputer violem­ment. Chaque joueuse assi­mile les infor­ma­tions diffé­rem­ment. Au début de ma carrière, j’ai été très criti­quée et j’ai grandi dans cet envi­ron­ne­ment, mais aujourd’hui, nous aimons discuter de ce qui se passe, prendre du recul et faire des ajus­te­ments. Dans les moments diffi­ciles, nous nous rappro­chons, nous nous amusons, nous faisons des barbe­cues et nous essayons de nous détendre un peu car la pres­sion est forte. Je pense que ma recette pour surmonter ces grands défis, c’est de passer par le dialogue et le plaisir. »

Publié le lundi 17 août 2026 à 16:07

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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