Dans des propos relayés par Punto de Break après sa qualification pour le troisième tour du WTA 1000 de Cincinnati, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a expliqué comment elle et son équipe réagissaient après les défaites.
« Si mon équipe commençait à me critiquer très durement, je pense qu’on finirait par se disputer violemment. Chaque joueuse assimile les informations différemment. Au début de ma carrière, j’ai été très critiquée et j’ai grandi dans cet environnement, mais aujourd’hui, nous aimons discuter de ce qui se passe, prendre du recul et faire des ajustements. Dans les moments difficiles, nous nous rapprochons, nous nous amusons, nous faisons des barbecues et nous essayons de nous détendre un peu car la pression est forte. Je pense que ma recette pour surmonter ces grands défis, c’est de passer par le dialogue et le plaisir. »
Publié le lundi 17 août 2026 à 16:07