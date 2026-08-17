Dans des propos relayés par Punto de Break après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour du WTA 1000 de Cincinnati, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a expliqué comment elle et son équipe réagis­saient après les défaites.

« Si mon équipe commen­çait à me criti­quer très dure­ment, je pense qu’on fini­rait par se disputer violem­ment. Chaque joueuse assi­mile les infor­ma­tions diffé­rem­ment. Au début de ma carrière, j’ai été très criti­quée et j’ai grandi dans cet envi­ron­ne­ment, mais aujourd’hui, nous aimons discuter de ce qui se passe, prendre du recul et faire des ajus­te­ments. Dans les moments diffi­ciles, nous nous rappro­chons, nous nous amusons, nous faisons des barbe­cues et nous essayons de nous détendre un peu car la pres­sion est forte. Je pense que ma recette pour surmonter ces grands défis, c’est de passer par le dialogue et le plaisir. »