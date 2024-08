Après avoir balayé Iga Swiatek en demi‐finale, la Biélorusse n’a fait qu’une bouchée de Pegula en finale (6−3, 7–5) confir­mant que sur dur quand elle est concen­trée, elle est vrai­ment au dessus du lot. Ce titre lui donne forcé­ment le statut de favo­rite pour l’US Open, un tournoi avec lequel elle a déjà une longue histoire.

« Les discours ne sont certai­ne­ment pas mon super pouvoir mais je vais faire de mon mieux. Merci pour ce super match Jessica. Je suis très heureuse de te revoir à ton meilleur niveau. Tu as fait un super boulot ces dernières semaines. Un titre et une finale. C’est vrai­ment un exploit. Je tiens à te féli­citer, toi et ton équipe, pour le travail incroyable que vous avez accompli. Comme tu l’as dit, je suis sûre que nous aurons encore beau­coup de combats à l’avenir. Continuons comme ça, n’est‐ce pas ? »