On s’y attendait presque après son sauvetage au 1er tour, Serena est tombée face à la joueuse grecque Sakkari, tête de série 13 du tournoi et 21ème au classement ATP.

L’Américaine a été plus vraiment plus performante qu’hier commettant moins d’erreurs grossières et imposant même sa puissance.

Elle aurait même du plier le match quand elle menait 5 à 3 dans la deuxième set avec le break en poche.

Mais les efforts consentis étaient trop importants et une fois que Sakkari repassait devant, le duel est devenu compliqué physiquement pour Serena.

Cette défaite en trois manches (7-5, 6-7 (5), 6-1) n’est pas aussi inquiétante que l’on peut le penser.

Au contraire, cela lui donne plus de temps pour préparer l’échéance qu’elle a dans la tête : l’US Open.

Sakkari affrontera Konta en quart de finale et aura son mot à dire face à la Brittanique.