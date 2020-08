Lors de sa visioconférence lors du média day, Serena Williams a expliqué pourquoi elle était dans une maison plutôt qu’à l’hôtel : « A l’hôtel, cela n’était pas possible, parce que j’ai des vrais problèmes pulmonaires et donc c’est un risque pour moi. C’est pour cela que je veux contrôler davantage. Dans une maison c’est plus simple et plus rassurant »

Interrogée sur l’idée que cet US Open pourrait être celui de « l’astérisque » donc de l’exception, la championne américaine a une vision claire de la situation : « Je ne sais pas. Ce que je sais c’est que c’est encore du tennis. Au final, toute cette année mérite une astérisque, 2020 est si spéciale, c’est une histoire à laquelle personne n’avait pensé. Nous vivons cette leçon d’histoire. Il y aura donc toujours une astérisque parce que c’est unique, cela n’a jamais eu lieu auparavant. Si vous l’emportez ce sera « Waouh », j’ai pu gagner dans ces circonstances folles ou il n’y avait personne dans les tribunes. C’était si bizarre, mais j’ai traversé ça mentalement. C’est peut-être un test plus mental que n’importe quel autre »