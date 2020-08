Serena Williams a tremblé hier soir au 2ème tour face à la Néerlandaise Arantxa Rus (72ème mondiale). Mais après un combat de 2h47 et deux tie-break remportés, l’américaine s’est finalement sortie de ce piège : 7-6 (8), 3-6, 7-6 (0).

Après le match, Serena Williams a avoué ne pas s’être sentie au mieux physiquement, notamment à cause de la chaleur. La faute à sa tenue noire ? La principale intéressée a répondu à la question. « Ma rivale jouait aussi vêtue de noir et chaque fois que je la regardais, elle semblait parfaitement bien. Je ne suis pas du genre à faire des pauses non plus, je transpirais beaucoup, comme si mon corps pleurait, transpirait abondamment »

Serena Williams ne devrait pour autant pas changer de tenue pour les huitièmes de finale cette nuit, à 1h du matin heure française, face à Maria Sakkari (GRE, 13). « Heureusement, j’ai pu récupérer et mieux jouer dans le troisième set, donc je continuerai à porter du noir », a-t-elle assuré.