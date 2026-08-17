Elina Svitolina réalise une superbe saison et pointe déjà au huitième rang mondial. Une quali­fi­ca­tion pour les Masters de fin d’année fait certai­ne­ment partie de ses grands objec­tifs pour cette fin de saison.

Pour son entrée en lice dans le tournoi, l’Ukrainienne retrou­vait la jeune et talen­tueuse Tchèque Tereza Valentova.

Longtemps malmenée, Svitolina s’est retrouvée menée 6–3, 5–4 et a même dû sauver cinq premières balles de match. Dos au mur, elle a tout donné pour renverser la situa­tion, avec notam­ment le soutien précieux de sa box, composée de ses entraî­neurs mais aussi, bien sûr, de son mari Gaël Monfils.

Après sa victoire, Svitolina est revenue sur cet incroyable retour­ne­ment de situa­tion lors de l’interview sur le court. Elle a notam­ment révélé les mots que le showman fran­çais lui avait adressés pour l’aider à traverser ce moment parti­cu­liè­re­ment difficile.

Elina Svitolina after saving 7 match points to beat Valentova in Cincinnati



Elina : “It was not an easy night for me. But it ended up good. I’m very happy. Thank you so much for chee­ring for me even when I was match points down. You really kept pushing for me and I really felt… pic.twitter.com/XtLZgBQ4Xh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2026

« Eh bien, ils m’ont juste dit de conti­nuer à me battre. Ils étaient très surpris de la manière dont j’ai remporté ce 2e set. C’est vrai­ment spécial pour moi d’avoir mon équipe qui me soutient dans les bons moments mais aussi dans les moments diffi­ciles quand ça compte le plus » a déclaré Svitolina.