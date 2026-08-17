Elina Svitolina réalise une superbe saison et pointe déjà au huitième rang mondial. Une qualification pour les Masters de fin d’année fait certainement partie de ses grands objectifs pour cette fin de saison.
Pour son entrée en lice dans le tournoi, l’Ukrainienne retrouvait la jeune et talentueuse Tchèque Tereza Valentova.
Longtemps malmenée, Svitolina s’est retrouvée menée 6–3, 5–4 et a même dû sauver cinq premières balles de match. Dos au mur, elle a tout donné pour renverser la situation, avec notamment le soutien précieux de sa box, composée de ses entraîneurs mais aussi, bien sûr, de son mari Gaël Monfils.
Après sa victoire, Svitolina est revenue sur cet incroyable retournement de situation lors de l’interview sur le court. Elle a notamment révélé les mots que le showman français lui avait adressés pour l’aider à traverser ce moment particulièrement difficile.
« Eh bien, ils m’ont juste dit de continuer à me battre. Ils étaient très surpris de la manière dont j’ai remporté ce 2e set. C’est vraiment spécial pour moi d’avoir mon équipe qui me soutient dans les bons moments mais aussi dans les moments difficiles quand ça compte le plus » a déclaré Svitolina.
Publié le lundi 17 août 2026 à 10:41