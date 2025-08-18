AccueilWTAWTA - CincinnatiSwiatek enfin en finale dans l'Ohio : "Avant, le court était tellement...
Swiatek enfin en finale dans l’Ohio : « Avant, le court était telle­ment rapide que c’en était dingue. On pouvait à peine jouer au tennis »

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

Après sa victoire en demi‐finale face à Rybakina, la joueuse polo­naise s’est exprimé au sujet de la surface qui lui avait joué des tours par le passé. 

« Avant, le court était telle­ment rapide que c’en était dingue. On pouvait à peine jouer au tennis. Certains aimaient, mais pas moi. Maintenant, c’est un peu plus lent et je pense que ça m’a aidé. Mais, être en demi‐finales, ce n’était pas un mauvais résultat. Cette année, j’ai eu le senti­ment de progresser de match en match »

En finale, Iga va affronter Paolini. La Polonaise mène 5 victoires à zéro. 

Publié le lundi 18 août 2025 à 13:19

