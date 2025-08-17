AccueilInsoliteSwiatek : "Je pensais qu'en vieillissant, je commencerais à aimer ça, mais...
InsoliteWTA - Cincinnati

Swiatek : « Je pensais qu’en vieillis­sant, je commen­ce­rais à aimer ça, mais je n’aime pas le goût de l’al­cool. Je prends géné­ra­le­ment un virgin mojito »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

Depuis l’Ohio, où elle s’apprête à défier Elena Rybakina en demi‐finales du WTA 1000 de Cincinnati, Iga Swiatek a expliqué pour­quoi elle ne boit jamais d’alcool.

« Je pensais qu’en vieillis­sant, je commen­ce­rais à aimer ça, mais je n’aime pas le goût de l’al­cool, donc je n’ai pas besoin d’une grande force mentale pour ne pas en boire, mais c’est sûr que dans un contexte social, c’est bizarre de ne pas boire quand les autres boivent, mais d’un autre côté, je ne me sens pas obligée, et je peux m’amuser sans alcool. Comme je n’aime pas vrai­ment le goût, je choisis géné­ra­le­ment un virgin mojito. »

Publié le dimanche 17 août 2025 à 11:58

Article précédent
José Moron sur le geste d’Atmane avant sa demie contre Sinner : « Quand on croit avoir tout vu dans le tennis, il y a toujours une surprise »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.