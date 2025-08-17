Depuis l’Ohio, où elle s’apprête à défier Elena Rybakina en demi‐finales du WTA 1000 de Cincinnati, Iga Swiatek a expliqué pour­quoi elle ne boit jamais d’alcool.

« Je pensais qu’en vieillis­sant, je commen­ce­rais à aimer ça, mais je n’aime pas le goût de l’al­cool, donc je n’ai pas besoin d’une grande force mentale pour ne pas en boire, mais c’est sûr que dans un contexte social, c’est bizarre de ne pas boire quand les autres boivent, mais d’un autre côté, je ne me sens pas obligée, et je peux m’amuser sans alcool. Comme je n’aime pas vrai­ment le goût, je choisis géné­ra­le­ment un virgin mojito. »