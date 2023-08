Iga Swiatek, numéro 1 mondial et quali­fiée en 8e de finale de Cincinnati où elle affron­tera Zheng Qinwen, est pleine de confiance. Et ça, elle le doit aussi à toute l’équipe qui l’entoure dont son physio­thé­ra­peute, qu’elle a tenu à remer­cier à l’occasion d’un inter­view pour Puntodebreak :

« Je travaille avec Maciej (son physio­thé­ra­peute) depuis de nombreuses années, c’est un grand spécia­liste. Sans lui, je ne serais pas là, c’est un kiné­si­thé­ra­peute et un prépa­ra­teur physique hors‐pair. Cette année a été compli­quée, mais nous sommes toujours à 100%, car l’ob­jectif est d’être reposé pour les matchs. Ce que nous faisons dans les pré‐saisons avant la tournée de l’US Open me permet de durer beau­coup plus long­temps, ça me donne beau­coup. C’est bien de savoir que je suis l’une des meilleures joueuses du circuit sur le plan physique, cela me donne beau­coup de confiance. Quand je suis en diffi­culté, je sais que je peux m’ap­puyer sur mon physique. Maciej fait un excellent travail, bien sûr. Peut‐être que je ne devrais pas dire ça, ce ne sera pas que quel­qu’un ne l’enlève de mon équipe (rires) »