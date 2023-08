Cette semaine, les aban­dons se sont multi­pliées (Elena Rybakina, Dusan Lajovic, Donna Vekic et d’autres). Après sa victoire contre la lauréate de Wimbledon Marketa Vondrousova en quarts de finale du WTA 1000 de Cincinnati, Iga Swiatek a fait passer un message aux instances diri­geantes du tennis mondial.

« C’est de plus en plus compliqué, les tour­nois sont plus longs, nous avons moins de temps pour récu­pérer. Je pense que la situa­tion sera extrême l’année prochaine si tous les tour­nois Masters 1000 durent deux semaines. Je ne pense pas que ce soit une coïn­ci­dence. C’est un signe pour la WTA et l’ATP de nous ménager. Notre saison sera plus longue. Je pense que nous en sommes respon­sables et que nous devons savoir quand faire une pause. Nous devons être intel­li­gents avec nos équipes et prendre les bonnes déci­sions. Je ne suis pas surprise parce que cette tournée est diffi­cile, surtout avec les retards et les pluies qui ont gâché le plan pour Montréal. »