Bénéficiaire d’une wild‐card, Jil Teichmann, 76e au clas­se­ment WTA, est la surprise du tournoi de Cincinnati. La Suissesse, qui a notam­ment éliminé Naomi Osaka et Belinda Bencic, avait déjà atteint les demi‐finales à Dubaï.

En confé­rence de presse, elle a raconté la première fois qu’elle avait vu son compa­triote, son idole, Roger Federer : « J’ai un moment marrant à raconter avec Roger. C’était à l’US Open, en 2018. Je jouais mon dernier match de quali­fi­ca­tions. Je sortais des vestiaires et le couloir était tout petit. Il arri­vait dans l’autre sens, je ne plai­sante pas, avec trois, quatre ou cinq caméras. Je ne voulais pas déranger alors je me suis mise sur un côté. Au moment où nous nous sommes croisés, il m’a dit « Bonne chance » en suisse‐allemand. Je n’ai pas répondu sur le moment. Je me disais « oh mon dieu, est‐ce qu’il a vrai­ment dit ça ? ». J’attendais à côté de Patty Schnyder qui jouait aussi le dernier tour des quali­fi­ca­tions. Je lui ai dit ce qui était arrivé et elle m’a dit de me relaxer, que tout allait bien. Après, on l’a revu et il nous a souhaité bonne chance à toutes les deux. J’ai regardé Patty. Je me disais que c’était impos­sible. Et je me suis quali­fiée. Roger qui me souhaite deux fois bonne chance, c’était un signe. »