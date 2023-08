Alors qu’elle révé­lait il y a quelques jours souf­frir de douleur au dos et que c’était cette gêne qui lui avait porté préju­dice à Washington et à Montréal, Andreescu vient d’annoncer une mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Après avoir fait des examens médi­caux, la joueuse cana­dienne est contrainte de déclarer forfait pour Cincinnati :

« Pendant mon match à Washington, j’ai commencé à ressentir des douleurs dans le dos qui ne cessent d’aug­menter. J’ai fait tout ce que j’ai pu l’autre soir à Montréal pour jouer à mon plus haut niveau. Tout ça m’a amené à subir des examens médi­caux et malheu­reu­se­ment les résul­tats ont révélé une petite frac­ture dans mon dos. Cela signifie malheu­reu­se­ment que je ne pourrai pas concourir à Cincinnati.

Mon objectif prin­cipal est de de me réta­blir. Je vais prendre les choses au jour le jour et essayer de retourner sur le court dès que possible. Je reste opti­miste pour l’US Open. »